Nachspielzeit: Gerettet, geehrt und geladen

Wetzlar. „Der TV Hüttenberg ist gerettet!“ Diese Schlagzeile wollte jeder, der es mit den Handballern aus Hochelheim und Hörnsheim hält, spätestens am kommenden Dienstag lesen. Die enorme Bereitschaft und die Spendenaufrufe aus Nah und Fern – zum Beispiel bekundete Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen seine Zuneigung zum Traditionsverein aus dem „Handkäsdorf“ – sorgte im Einklang mit dem Darlehens-Beschluss seitens der Gemeindevertretung vom Montagabend dafür, dass das mit fast einer halben Million Euro in der Kreide stehende schlingernde TVH-Schiff nicht sofort untergeht. Am Ende der aktuellen Saison muss dann aber der nächste Strich unter die Rechnung gemacht werden. Sowohl sportlich, das wissen die Mannschaft und Trainer Stefan Kneer, als auch rechnerisch, davon können die drei Geschäftsführer um Standby-Abwehrrecke Timm Schneider ein Lied singen.