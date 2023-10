Nachspielzeit

Auch der Hessische Handball-Verband (HHV) denkt integrativ und hat gemeinsam mit der Sportjugend Hessen das Projekt „Fair Play Street Handball“ ins Leben gerufen. Dabei werden einzelne Turniere ausgetragen, die sich spielerisch mit dem Zusammenleben verschiedener Kulturen oder auch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung beschäftigen. Die Spiele finden auf mobilen Feldern (15 x 10 Meter) statt, die es ermöglichen, Sport und seine positiven Seiten überall erlebbar zu machen. Das Entscheidende dabei ist, dass nicht die vierköpfige Mannschaft, die am erfolgreichsten Handball spielt, gewinnt, sondern das Team, welches in der Kombination aus handballerischer Klasse und Fair Play die meisten Punkte sammelt. Denn für den Sieg ist nicht allein das Ergebnis, sondern auch das Verhalten auf und neben dem Feld entscheidend. Die Turniere finden in Kooperation mit Schulen und sozialen Einrichtungen sowie Handballvereinen statt. Man darf gespannt sein, ob nicht auch hierzulande demnächst einmal eine solche Veranstaltung ausgerichtet wird. In einer handballbegeisterten Region, in der aber auch der Sport für Menschen mit Beeinträchtigung vorangetrieben wird.