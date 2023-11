Nachspielzeit: Sport-November startet mit Knaller-Pokalabend

Zum Beispiel bekamen die Dartspieler vom RSV Büblingshausen, die „Finsterloh Finest“,am Mittwoch prominenten Besuch und wollten im Rahmen der zweiten Runde des Hessenpokals mit „Dartmoor Darmstadt“ einen Bundesligisten zumindest etwas ärgern. An der Unterstützung hat es nicht gelegen, dass am Ende das Pokalwunder ausblieb. Die Wetzlarer Mannschaft war gegen die Südhessen von Beginn an völlig chancenlos. Nach rund einer Stunde war die Partie entschieden - der Favorit siegte am Ende standesgemäß mit 12:0 und zog souverän in die dritte Runde ein. Das bisher größte Spiel der noch jungen Geschichte des Vereins lockte viele Darts-Fans aus der Region an. So war der „Juppy Pally“ - die Heimspielstätte von „Finsterloh Finest“ - bis auf den letzten Platz gefüllt. Trotz der klaren Niederlage wurde bis tief in die Nacht gefeiert und gedartet, damit es beim nächsten Aufeinandertreffen womöglich etwas spannender wird. (tkö)