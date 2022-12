Neue Aufgabe für Thomas Schlitt

Thomas Schlitt ist gebürtig und wohnhaft in Niedergirmes. Das Handballspielen hat der 41-Jährige von seinem Vater Harald (ehemals Regionalliga-Torwart bei der TSG Niedergirmes) in die Wiege gelegt bekommen. Als Aktiver spielte Thomas Schlitt in der Oberliga und Landesliga unter anderem beim TV Lützellinden, der HSG Pohlheim, der HSG Dilltal und der TSG Niedergirmes. Schlitt übernimmt mit Dome Lublow und Michael Schade die A- und B-Jugend des SV.