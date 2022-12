Olle Forsell Schefvert: Christbaum, Pasta - und dann zur HSG

Im Anflug auf Wetzlar: Olle Forsell Schefvert (r.) kommt mit den Rhein-Neckar Löwen am Sonntag zur HSG. Foto: imago (© imago)

Im Anflug auf Wetzlar: Olle Forsell Schefvert (r.) kommt mit den Rhein-Neckar Löwen am Sonntag zur HSG. Foto: imago (© imago)

Der Schwede wird in Wetzlar seit seinem Weggang im Sommer schmerzlich vermisst. Am Sonntag kehrt der Rückraumspieler mit den Rhein-Neckar Löwen an die alte Wirkungsstätte zurück.