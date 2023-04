Radojica Cepic kommt nicht zur HSG Wetzlar zurück

Cepic hatte in der laufenden Saison 19 Spiele für die HSG Wetzlar absolviert und dabei 14 Treffer erzielt, zum Ende hin aber weniger Spielanteile erhalten. „Radojica ist damals professionell mit der für ihn sicherlich nicht einfachen Situation umgegangen. Letztlich sind wir nunmehr gemeinsam zu der Entscheidung gelangt, dass es für den Spieler besser ist, seine nächsten sportlichen Entwicklungsschritte in einer anderen Liga zu machen. Es ist uns gelungen, eine ordentliche Lösung für beide Seiten zu finden. Ich wünsche Radojica persönlich für die Zukunft alles Gute“, so HSG-Geschäftsführer Björn Seipp.