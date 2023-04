Rechtsaußen Domen Novak verlängert bei HSG Wetzlar

„Über Domens Talent und seine Qualität gibt es keine zwei Meinungen“, so Jasmin Camdzic, der Sportliche Leiter und aktuell auch Trainer der HSG Wetzlar. „Ich bin auch aufgrund der aktuellen Situation froh, dass er sich entschieden hat, unser Angebot anzunehmen und bei uns zu bleiben.“ HSG-Geschäftsführer Björn Seipp fügt an: „Domen hatte durchaus Anlaufschwierigkeiten in der Liga, was aber nichts Ungewöhnliches ist. Er hat mittlerweile aber verstanden und adaptiert, was es bedarf, um sich in der Bundesliga zu behaupten und seiner Mannschaft zu helfen. Domen ist seit einiger Zeit einer unserer stabilsten Spieler. Nicht umsonst gehört er mittlerweile auch zum Stamm der slowenischen Nationalmannschaft.“