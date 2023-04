„Rocken das Ding”: Wagner wird zum Wetzlarer Wahrsager

Herausragend in der Abwehr der HSG Wetzlar, und vorne nagelt Hendrik Wagner (r.) den Göppingern vier Bälle rein. (© IMAGO/Pressefoto Baumann)

Herausragend in der Abwehr der HSG Wetzlar, und vorne nagelt Hendrik Wagner (r.) den Göppingern vier Bälle rein. (© IMAGO/Pressefoto Baumann)

Der Rückraumspieler gibt in einer Auszeit den Startschuss für eine tolle Schlussphase der HSG in Göppingen. Am Ende gibt es zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Bundesliga.