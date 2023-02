Rüdiger kommt für Fujita zum TV Hüttenberg

Neu ist nun Tim Rüdiger, dessen Stärken besonders im Gegenstoßspiel liegen. 2017 gewann der gebürtige Alsfelder mit der A-Jugend der HSG die Deutscher Meisterschaft, wonach er sogar Erstligaeinsätze bei den Domstädtern vorweisen konnte. Es folgte der Wechsel in die 2. Liga zum Tus Ferndorf, wo Rüdiger drei Jahre auf Torejagd ging, ehe er im Winter 2022 zur HSG Dutenhofen/Münchholzhausen zurückkehrte. „Ich habe mich sehr über das Angebot aus Hüttenberg gefreut und musste nicht lange überlegen. Die Mannschaft und die Möglichkeit, wieder 2. Bundesliga zu spielen, waren die zwei wichtigsten Faktoren für mich. Ich hoffe, ich kann durch mein schnelles Konterspiel dem TVH noch mehr Optionen geben. Ich freue mich auf die kommenden zwei Saisons im TVH-Trikot“, so der 24-Jährige. Von Seiten Laudts gibt es ebenfalls nur lobende Worte zum „Flügelflitzer“ auf der rechten Außenbahn: „Mit Tim bekommen wir einen Spieler, der schon über Zweitligaerfahrung verfügt und derzeit überragend in der 3. Liga agiert. Wir erhoffen uns von ihm, dass er als guter Konterspieler für Entlastung durch Tore per Gegenstöße sorgt. Als Spieler aus der Region ist er ein logischer Nachfolger auf der Rechtsaußenposition und ein weiterer Baustein des Hüttenberger Wegs.“