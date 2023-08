Sebastian Weber hat Lust auf Hüttenberger „Co“-Posten

Nein, überhaupt nicht. Eine weitere Zusammenarbeit war damals zwar ein Thema, zeitlich für mich aber nicht realisierbar. Meine Freundin befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Facharztausbildung zur Kinderärztin, ich war Vollzeitstudent für das Grundschullehramt. Da konnte ich es auch aufgrund unserer Tochter nicht gewährleisten, weiterhin jeden Abend in der Halle zu stehen.

Gesetzt den Fall, auf der Kreisläuferposition wäre beim TVH in dieser Spielzeit Not am Mann: Ist mit 36 Jahren auch eine kurzfristige Rückkehr aufs Feld vorstellbar?

Wie sieht die Aufgabenverteilung zwischen Ihnen und Cheftrainer Stefan Kneer aus?

Stefan und ich kennen uns aus früheren Duellen tatsächlich schon längere Zeit. Richtig kennengelernt haben wir uns, als wir während der Corona-Zeit gemeinsam unsere Trainer-B-Lizenz gemacht haben. Ich glaube, dass wir ziemlich auf einer Wellenlänge liegen, was unsere Vorstellungen vom Handball angeht. Wir sind, was die genaue Aufgabenverteilung angeht, aber noch in einer Findungsphase. Wichtig ist erst einmal, dass ich mich in unsere Spielsysteme einarbeite.