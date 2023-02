Sensationelle Moral der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen III

Kann nicht nur in der Abwehr ordentlich zupacken: Dennis Agel (l.), der hier mit seinem Dutenhofener Teamkollege Tobias Mühlhans den Holzheimer Maximilian Schenk in Schach hält. Auch in der Offensive ist Agel mit seinen sechs Treffern maßgeblich am späten HSG-Punktgewinn beteiligt. (© steffen baer)