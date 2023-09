So geht Youngsters-Kapitän Kai Münster die neue Runde an

Sie haben eine sehr starke Vorrundengruppe erwischt. Überwiegt die Vorfreude oder hätten Sie sich lieber eine leichtere Gruppe gewünscht? Wie sehen Sie die Chancen der Youngsters?

Die Vorrundengruppe ist tatsächlich relativ stark. Mit den Füchsen Berlin Reinickendorf steht uns am zweiten Spieltag kein geringerer als der amtierende Deutscher Meister in der A- und B-Jugend gegenüber. Mit Leipzig und Melsungen gibt es zwei weitere Teams, die über Internatsstrukturen verfügen. Ich bin trotzdem froh über diese Gruppe, denn unser Ziel ist es, sich mit den besten Jugendteams des Landes zu messen. In der Gruppe können wir direkt zeigen, wofür wir regelmäßig in die Sporthalle gehen und den ganzen Aufwand betreiben.