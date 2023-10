So ticken die besten Handballerinnen Deutschlands

Welche Spielweise soll in der Mannschaft etabliert werden, wie wollen die deutschen Handballerinnen aktuell und auch zukünftig erfolgreich Handball spielen?

Philosophie und Spielidee sind natürlich immer an die aktuellen Entwicklungen in unserer Sportart gekoppelt. Zuletzt war der Handball stark von einem aktiven Abwehrspiel geprägt. Antworten darauf zu finden, da hat Markus seit seinem Amtsantritt vor rund eineinhalb Jahren großen Wert draufgelegt und beispielsweise in viel Kleingruppenarbeit mit den Spielerinnen an Lösungen gearbeitet. Die zweite Entwicklung ist das Tempospiel, und zwar in allen Phasen. Und so haben wir viel an dritten Welle gefeilt, weil diese auch die höchste Effizienz hat. Das geben wir auch als roten Faden an die Nachwuchsteams mit. Es geht darum, im Angriffsspiel die Räume vorzubereiten, in denen die Spielerinnen dann in gute Eins-gegen-eins-Situationen kommen.