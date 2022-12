Stammplatz: Schauermärchen, europäische Topteams, Superserie

Nach einer kurzen Verschnaufpause in der Jugendhandball-Bundesliga starten die Mittelhessen Youngsters, die die Vorrunde mit je einem Sieg und einem Remis auf dem neunten Platz abschlossen nun in die Pokalrunde. Der Einzug in die Meisterrunde gelang in der Vorrundengruppe Mitte Erlangen, Melsungen, Nieder-Olm und Leipzig. Für die übrigen sechs Teams gibt es ein Wiedersehen in der Pokalrunde Gruppe Mitte. In Hin- und Rückspiel werden die beiden besten Mannschaften ermittelt, die in das Viertelfinale um den DHB-Pokal einziehen und die Chance auf das Final Four-Turnier haben. Erster Gegner der jungen Mittelhessen ist am Sonntag um 14 Uhr der HSC Coburg, einer der Favoriten der Gruppe. Die Vorrundenpartie entschied im September der HSC in Dutenhofen mit 33:29 für sich. Youngsters-Trainer Sebastian Roth vor dem Auswärtsspiel in Coburg im Interview auf die Vorrunde zurück und wagt schon eine Vorschau auf die Pokalrunde.