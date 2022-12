Stammplatz: Brasilianische Nacht, bitteres Déjà-vu, der Neue

Wenn selbst ein „Alter Schwede” in Höchstform den RSV Lahn-Dill nicht bremsen kann, dann muss das Team des Rollstuhlbasketball-Bundesligisten von der Lahn schon über besondere Qualitäten verfügen. Und so setzten die mittelhessischen Rollis eine besondere Duftmarke der laufenden Saison 2022/23, als sie das Spitzenspiel beim Erzrivalen Thuringia Bulls mit 70:66 für sich entschieden. Damit verteidigten die Schützlinge von Trainerin Janet Zeltinger ihre blütenweiße Weste an der Tabellenspitze der Eliteliga. Vor allem in der Defensive überzeugten die Lahn-Diller und ließen die sonst so offensivstarken und treffsicheren Thüringer kaum zur Entfaltung kommen. „Es hat uns viel geholfen, wenn wir zwei Große auf dem Spielfeld hatten”, sah sich Janet Zeltinger in ihrer Abwehrtaktik gegen die bekannt starken Center Valid Gholomazad und Aliaksandr Halouski bestätigt. Und so war es der erwähnte „Alte Schwede”, der Mitte des Spiels die Thuringia-Farben im Spiel hielt: Joakim Linden, inzwischen 34 Jahre alt - doch den Sieg holten sich letztlich die Lahn-Diller.