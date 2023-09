Startprogramm bereitet dem TV Hüttenberg U23 keine Sorgen

Mit dieser Mannschaft geht der TV Hüttenberg U23 in die neue Saison in der Handball-Oberliga der Männer: (hintere Reihe, von links) Till Uth, Yannik Wagner, Simon Dahlhaus, Frederik Lins, Nils Tietböhl und Betreuerin Jenniver Röczey; (mittlere Reihe, von links) Trainer Claus Well, Co-Trainer Markus Semmelroth, Tom Naumann, Jannis Wrackmeyer, Moritz Schäfer, Kaspar Krauhausen und Betreuer Michael Krayl; (vorne, von links): Konrad Stankewitz, Nicolai Martin, Henry Krug, Finn Hermann, Sven Knorz und Danny Rüpprich.