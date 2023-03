Thomas Weber will seinem früheren Club die Suppe versalzen

Herr Weber, Sie kehren am Samstag an Ihre langjährige Wirkungsstätte zurück. Das gegen einen Gastgeber, der unter Zugzwang steht. Was erwarten Sie?

Als ich kam, war es schon so, dass sich viele Spieler im vorherigen Saisonverlauf verletzt hatten. Warum das so war, kann ich nicht beurteilen. Zwischenzeitlich sind ein paar Akteure wieder zurückgekommen, dann hat uns eine Grippewelle erwischt. Torben Waldgenbach fiel dann auch wieder aus (Knöchelverletzung; Anm. d. Red.). Es ist natürlich keine gute Saison, aber sie ist eben gelaufen, wie sie gelaufen ist. Wir wollen diese Runde bestmöglich zu Ende bringen und dann starten wir neu. Es wird einen Umbruch geben, und die Karten werden neu gemischt. Das Ziel Aufstieg ist nicht aufgehoben, aber doch aufgeschoben. Ich werde versuchen, langfristig etwas aufzubauen, damit es sich im Falle eines Aufstiegs dann auch lohnt.

Sie sind ein Trainer, der großen Wert auf die Deckung legt. Die Anzahl an Gegentoren Ihres Teams passt nicht dazu: 42 in Ferndorf, 31 gegen Pohlheim, 41 in Gummersbach, zuletzt 39 bei der Heimniederlage gegen den TV Kirchzell. Woran hapert’s?

Wenn man eine Mannschaft in der Saison übernimmt, kann man in so wenigen Spielen nicht allzu viel verändern, schon gar nicht alles auf den Kopf stellen. Ich versuche aktuell, das Beste aus den Dingen zu machen. Ansonsten wird das meine Aufgabe für die nächste Saison werden. Gegen Kirchzell (34:39-Niederlage; Anm. d. Red.) war das auf jeden Fall nicht das, was wir uns vorstellen. Wir haben darüber gesprochen. Und allen ist klar, dass wir es besser machen müssen. Sonst geht es in Dutenhofen genauso aus.