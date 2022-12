Till Klimpke gehört nicht zum 18 Mann starken WM-Aufgebot

Ab dem 2. Januar zieht Gislason sein WM-Team zur Vorbereitung in Hannover zusammen. Im Vorfeld der Weltmeisterschaft bestreitet die deutsche Handball-Nationalmannschaft noch zwei Länderspiele. Sowohl in Bremen (7. Januar, 16.15 Uhr) als auch in Hannover (8. Januar, 15.30 Uhr) wird Island der Gegner sein. Karten sind noch unter dhb.de/tickets erhältlich. Nach letzten Trainingstagen in Barsinghausen fliegt das DHB-Team am 12. Januar von Hannover nach Kattowitz. Deutschland trifft dort in der WM-Vorrunde auf Asienmeister Katar (13. Januar), Serbien (15. Januar) und Algerien (17. Januar). Alle Partien beginnen um 18 Uhr.