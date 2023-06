Timm Schneiders Traum ist nun endgültig ausgelebt

Timm, wie waren die Tage rund um Ihren Abschied? Am Tag davor waren eher alle anderen aufgeregt. Auch bis zum Spiel war alles gut. Bei der Verabschiedung hat man dann erst mal gemerkt, was die 16 Jahre über so passiert ist. Ich bin stolz, aber gleichzeitig auch traurig, dass ein Traum nun ausgelebt ist. Das war einfach mein Leben, und das ist jetzt vorbei

Haben Sie Ihre Entscheidung also schon bereut? Ich merke schon jetzt, dass mir die neue Aufgabe Spaß macht. Ich wurde über die Saison hinweg mehr und mehr herangeführt und in Themen miteinbezogen. Mein Körper freut sich auch darüber, dass ich jetzt Schluss mache. Es ist gut, dass ich die Entscheidung selbst treffen konnte, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Ich bin auch froh darüber, dass ich komplett mit dem Handballspielen aufhöre, da ich mir das so nicht mit irgendwas kaputt machen kann. Wie es ist, das Ganze von außen zu beobachten, muss ich sehen und auch lernen. Ich werde das auf mich zukommen lassen.

Gab es niemals den Gedanken, erst einmal Abstand vom Handball zu gewinnen? Nein, weil man auch wieder sehr schnell vergessen wird. So ist das nun mal im Sport. Ich will einfach ein Teil davon sein, jungen talentierten Spielern durch den Handball mit die schönste Zeit im Leben zu bereiten.

Worauf freuen Sie sich am meisten, worauf am wenigsten? Ich freue mich auf alles, weil ich was kreieren kann. In der nächsten Zeit stehen zum Beispiel Sponsorengespräche an. Ich denke, ich habe mit Hüttenberg auch eine schöne Geschichte geschrieben, weil ich ja auch zurückgekommen bin, und ich werde aus unternehmerischer Sicht noch viel lernen. Dabei ist es auch eine große Hilfe, dass mir Jörg Bannicke und Christoph Schöpfer zur Seite stehen. Zudem werde ich zusammen mit Florian Laudt und unserem Trainer den Kader bestmöglich zusammenstellen.

Wie wird sich das Verhältnis zu den ehemaligen Teamkollegen ändern? Die Jungs wissen das schon zu trennen. Bei Gesprächen in der Kabine haben sie jetzt häufig gesagt, dass sie das in Zukunft nicht mehr zu mir sagen dürfen (lacht).

Was sind Ihre Ziele mit Hüttenberg? Vom Etat her sind wir in der Liga unter den letzten Drei. Deswegen ist es erst mal das Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen und im gesicherten Mittelfeld zu landen. Wir müssen zunächst kleinere Brötchen backen, aber für Überraschungen sind wir immer gut, das haben wir schon öfters gezeigt. Damit kann man aber natürlich nicht planen.