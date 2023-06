Tom Wolf: Vorfreude auf Heimatbesuch mit Adler auf der Brust

2020 sind sie von der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen zu den MT Talents nach Melsungen gewechselt und auch dorthin gezogen. Wie ist es ihnen seitdem ergangen, auch sportlich?

Ich bin vom Verein und im Verein hervorragend aufgenommen worden. Einen Mannschaftsport zu betreiben, bei dem man mit vielen Menschen in Kontakt kommt, erleichtert alles zusätzlich. Daher habe ich in den vergangenen Jahren nicht nur viele neue Leute kennenlernen können, sondern auch schon viele neue Freundschaften geschlossen. Aus sportlicher Sicht lief die vergangene Saison sehr erfreulich. Es war das letzte Jahr, in dem ich offiziell noch in der B-Jugend spielen konnte. Wir haben uns dort den Hessenmeistertitel gesichert. Aber ich kam zumeist auch im A-Jugend-Bundesligateam zum Einsatz und habe zudem Erfahrungen bei der U23 sammeln können, die in der Oberliga ebenfalls den Meistertitel errungen hat. Daher liegt der Fokus in der kommenden Spielzeit für mich auf der A-Jugend-Bundesliga und der zweiten Männermannschaft, die ja jetzt in der 3. Liga spielen wird. Für junge Spieler ist das, denke ich, eine super Klasse, um Erfahrungen im Aktivenbereich zu sammeln und sich weiter zu verbessern.