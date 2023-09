Trainer Vogel setzt auf junge, willige Kleenheimerinnen

Wie waren die ersten Tests und Trainingseinheiten?

Wir haben beim Selgros-Cup in Dietzenbach und anschließend noch gegen einen Landesligaabsteiger aus dem Frankfurter Bereich getestet. Von den Resultaten her betrachtet, waren die Spiele mit zwei Siegen durchaus in Ordnung, allerdings hatten wir jeweils nur einen sehr knappen, kaum repräsentativen Kader zur Verfügung, sodass viele Dinge, die ich ausprobieren wollte, noch nicht möglich waren.