TV Hüttenberg offenbart finanzielle Nöte

Mannschaftskapitän Hendrik Schreiber fand emotionale Worte angesichts der Lage: „Der TV Hüttenberg ist etwas Besonderes. Wir haben vielleicht nicht das größte und modernste Sportzentrum und viele von uns Spielern könnten sicher woanders mehr Geld verdienen, aber wir sind stolz für diesen Verein spielen zu können.“ Und sein Mannschaftskollege Philipp Schwarz, der zu den Hüttenberger Eigengewächsen gehört, ergänzte: „Ich habe zwar noch keine eigenen Kinder, aber wenn es mal so sein sollte, möchte ich, dass sie wie ich hier in Hüttenberg in der Sporthalle aufwachsen anstatt zuhause vor der Playstation.“ Das Team zeigte sich außerdem solidarisch und kündigte an, die Mannschaftskasse zu spenden.