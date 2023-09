TV Hüttenberg wehrt sich gegen Aussagen von Dyn

Hüttenberg . Der TV Hüttenberg und Dyn - das passt noch nicht. Was war passiert? Knapp 40 Minuten waren in der Partie am Samstagabend zwischen dem Handball-Zweitligisten und dem HC Elbflorenz gespielt (Endstand 26:30), als plötzlich die Übertragung von Dyn abbrach. Der Streaming-Anbieter, der die Rechte an der Bundesliga und dem Unterhaus hat, erklärte hinterher, dass die vom Club bereitgestellte Internetleitung gestört gewesen sei, was durchgehend zu Bild- und Tonproblemen geführt habee.