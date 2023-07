TVH-Trainer Kneer will die Chance nutzen, die er bekommt

Stefan, wie ist das erste Gefühl in der neuen Rolle als Cheftrainer eines Handball-Zweitligisten? Das Gefühl ist gut, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich fühle mich nach jeder Einheit sehr ausgeglichen und zufrieden. Das zeigt mir, dass es die richtige Entscheidung war.

Sie sind jetzt nicht mehr der Co-Trainer, sondern der Chefcoach. Ändert sich da jetzt etwas in Ihrem Umgang mit den Spielern und auch andersrum? Es war sicher im ersten Moment eine Umstellung für mich und für die Mannschaft. Auch, weil ich mit einigen ja noch zusammengespielt habe. Die Jungs fragen mich schon aus Spaß, ob ich jetzt seriös werde. Aber ich sehe das Ganze auch als Vorteil, denn ich habe einen super Draht und ein Top-Verhältnis zu jedem Spieler. Ich weiß, wie ich jeden anpacken muss, kenne die Geschichte eines jedes einzelnen. Und es ist nicht geplant, dass ich einen autoritären Führungsstil reinbringe. Aber in der Vorbereitung ist noch alles locker und entspannt. Die Belastungsproben kommen im Laufe der Saison. Vor dem ersten Spiel bin ich sicher nervös, weil ich eine andere Rolle an der Seitenlinie habe.

Der Weggang von Johannes Wohlrab nach Ludwigshafen kam sehr kurzfristig. Wie überraschend kam das für Sie? Ich kann da nur für mich sprechen. Es war sicher langfristig mal geplant, dass ich so einen Job mache. Jetzt ist es kurzfristig passiert. Ich bin ein pragmatischer Mensch, deshalb sage ich: Das ist jetzt so. Es gab und gibt für mich organisatorische Dinge zu klären, mit der Familie, mit meiner Freundin, mit meiner Arbeit als Fuhrpark-Manager in Frankfurt, das Co-Trainer-Thema. Noch ist nicht alles abgeschlossen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das schnell schaffen werden. Aktuell ist es ein großes Pensum, weil ich ja noch in Vollzeit arbeite. Aber es gibt in der ersten und zweiten Liga eben nur 36 Trainerjobs. Wenn du dann die Chance bekommst, solltest du sie auch annehmen und nutzen.

Sie sprachen gerade Ihren Job in Frankfurt an. Wie ist das mit dem Cheftrainerposten beim TV Hüttenberg zu vereinigen? Der Plan von mir war ja irgendwie schon immer, irgendwann die Trainerlaufbahn einzuschlagen, wenn es sich ergibt. Mein Chef hat das mal ganz schön gesagt: Das Damoklesschwert schwebt die ganze Zeit über uns. Jetzt ist es da. Es trifft ihn und mich also nicht ganz unvorbereitet. Ich bin froh, dass es geklappt hat, arbeite ab sofort für die Firma nur noch im Homeoffice. Das Training an den Vormittagen mit den jüngeren Spielern übernimmt Arno Jung.

Sie konnten als kurzfristig beförderter Cheftrainer keinen Einfluss auf die Kaderzusammenstellung nehmen. Ein Nachteil? Wenn man Trainer ist, dann denkt man immer, es geht besser. Aber wir müssen auch den finanziellen Rahmen hier in Hüttenberg beachten. Ich denke, wir haben eine gute Mischung gefunden. Unser Ziel war, ist und wird es weiter sein, junge aufstrebende Spieler aus der Region nach Hüttenberg zu holen und sie hier weiterzuentwickeln. Von der Spielanlage, vom Charakter, von der Arbeitsmoral, besser zu werden, ist beim TVH alles vorhanden. Der Unterscheid jetzt, ist, dass wir zum ersten Mal keinen erfahrenen Spieler dabei haben. Das ist eine echte Aufgabe. Umso wichtiger wird, wie wir in die Saison starten.

Sie haben als Spieler viele Trainer erlebt. Profitieren Sie jetzt von diesen Erfahrungen? Beim Thema Führung und dem Umgang mit Spielern habe ich einige Coaches durchlebt und die verschiedensten Ansichten auch meiner früheren Teamkollegen erlebt. Ich versuche, meinen eigenen Weg zu finden und was für mich das Beste ist. Ich will keinen kopieren, nehme aber das Erlebte mit Trainern in meiner aktiven Karriere nun als Leitlinie und Orientierung.