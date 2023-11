„Viel Stolz und Anerkennung“ für die Mittelhessen Youngsters

Sebastian, wie geht es Ihnen damit, dass Ihr Team in dieser anspruchsvollen Vorrundengruppe einen Spieltag vor den Ende der Vorrunde noch in die Meisterrunde einziehen kann? Das habe ich mit viel Stolz und Anerkennung wahrgenommen. Unsere Entwicklung zeigt, dass es absolut in die richtige Richtung geht - und das beziehe ich nicht nur auf den handballerischen Bereich, sondern auch auf die Entwicklung als Mannschaft im Allgemeinen. Der zuletzt mit viel Willenskraft eingefahrene Sieg in Potsdam bestätigt das und lässt uns positiv in die Zukunft blicken.

Wie finden Sie das nun spielfreie Wochenende vor dem entscheidenden Duell gegen Erlangen? Gut. Man merkt, dass wir in jedem Spiel auf dem Niveau der Jugendhandball-Bundesliga an unsere Grenze gehen müssen. So haben wir jetzt alle die Möglichkeit, mal kurz durchzuschnaufen, und können im Training unter der Woche auch im individuellen Bereich noch einmal arbeiten. Sowohl im Abwehr- als auch im Angriffsbereich, beim Konterspiel haben wir ebenfalls noch Optimierungspotenzial.