Kleenheim hat trotz schwerem Gegner nächste Punkte im Visier

Es läuft bei Trainer Julian Reusch (2.v.r.) und seinen Jungs von der HSG Kleenheim-Langgöns. Die auch bei TSG Offenbach-Bürgel in der Erfolgsspur bleiben wollen. (© Steffen Bär)

In der Handball-Oberliga der Männer hat die HSG Kleenheim-Langgöns zuletzt achtmal in Folge gewonnen. Das darf bei TSG Offenbach-Bürgel gerne so weiter gehen.