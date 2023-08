Zweitligist TV Hüttenberg komplettiert Trainergespann

Somit bringt neben Kneer auch „Sebbl“ Weber zahlreiche Jahre Bundesliga-Erfahrung mit in das neue Trainergespann, die er nun an das junge Team des TV Hüttenberg weitergeben kann. Zudem war Weber in der Saison 20/21 bereits für ein halbes Jahr als Co-Trainer von Johannes Wohlrab tätig. Der TV Hüttenberg kann somit sein Trainerteam ideal komplettieren und blickt optimistisch in die anstehende Saison. „Wir freuen uns sehr, mit Sebastian Weber die für uns perfekte Ergänzung zu Stefan Kneer gefunden zu haben. Auch er kennt den Verein bestens und bringt durch seine jahrelange Erfahrung als Bundesliga-Spieler viel Know-How mit“, ist auch Hüttenbergs Geschäftsführer Timm Schneider froh, dass er seinen Wunschkandidaten für diese Aufgabe gewinnen konnte. „Ich denke, Stefan und Sebastian passen sowohl menschlich als auch fachlich sehr gut zusammen und können das Team gemeinsam voranbringen und weiterentwickeln“, so Schneider weiter.