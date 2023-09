Dynamites wollen im Heimspiel gegen Aufsteiger nachlegen

„Wir wollen auf der Leistung von letzter Woche aufbauen und uns genauso präsentieren“, sagt Ilka Fickinger, die gegen Harrislee vor allem zufrieden damit war, wie ihre Mannschaft gerade in der Defensive gemeinschaftlich anpackte, die Auftaktpleite in Lintfort vergessen machte. „Wir wollen auch diesmal über eine gute Abwehrleistung in unser Tempospiel kommen“, so die Trainerin, die vor dem Aufsteiger warnt. Der verlor die ersten Saisonspiele bei den Berliner Füchsen und daheim gegen Lintfort je 25:32, bringt aber vier Europameisterinnen mit. Im Beachhandball. Die Spielerinnen Magdalena Frey, Kirsten Walter, Isabell Kattner und Belen Gettwart verteidigten im Sommer mit Deutschland, das auch Weltmeister ist, den EM-Titel im Finale gegen die Niederlande. Vorteil für die Dynamites: Am Gymnasium Oberstadt trifft man sich an diesem Samstag auf Hallenparkett.