Plaue über TVH-Abschied: „Sind ein paar Tränchen geflossen”

Dominik, Ihre Mannschaft hat in Nordhorn am Ende knapp verloren, sich insgesamt jedoch teuer verkauft. Hat nach Spielschluss der Frust über die Niederlage oder der Stolz auf die eigene Darbietung überwogen?

Da überwiegt natürlich der Frust, das hat man in der Kabine und auf der Heimfahrt schon gemerkt. Die Stimmung ist dann eher getrübt. Wenn Du so nah dran bist und so eine Chance hast, bei einem Spitzenteam zu punkten, und verpasst es dann so unglücklich, dann ist das schon sehr enttäuschend. Trotz allem können wir natürlich auch auf das, was wir gezeigt haben, aufbauen und daraus positive Schlüsse ziehen.