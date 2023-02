TV Hüttenberg trennt sich von Trio

„Patrick hat sich in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt und kontinuierlich 2. Ligaluft geschnuppert. Nun ist es aber an der Zeit, dass er regelmäßig spielt und viele Minuten auf dem Feld sammelt. Diese eminent wichtigen Minuten können wir ihm nicht garantieren, da wir über zwei erfahrene und gute Kreisläufer verfügen. Daher macht es unserer Meinung nach Sinn, den Vertrag nicht zu verlängern und Patrick die Chance zu geben, weitere Erfahrungen in einem anderen Umfeld zu sammeln“, wird Florian Laudt in einer Pressemitteilung der Blau-Weiß-Roten zitiert. Der Sportliche leiter des TVH bedauert auch den Abgang des sympathischen Portugiesen Joel Ribeiro. „Joel ist leider der Pechvogel der vergangenen eineinhalb Jahre. Aufgrund verschiedener Verletzungen konnte er uns und unseren Zuschauern nur selten sein zweifellos großes Talent zeigen. Im Endeffekt ist uns das Risiko weiterer Ausfallzeiten zu groß, sodass wir schweren Herzens entschieden haben, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Ich wünsche ihm viel Gesundheit und hoffe, dass er in Zukunft wieder performen kann, um sich für andere Aufgaben zu empfehlen.“