TV Hüttenberg will auswärts weiterhin glänzen

Sein Einsatz kommt wohl noch zu früh: Wegen einer Gehirnerschütterung muss der TV Hüttenberg in Großwallstadt vermutlich auf Kreisläufer Moritz Zörb (am Ball) verzichten.. (© Jenniver Röczey)

Der Handball-Zweitligist strotzt nach zwei Siegen in Folge nur so vor Selbstvertrauen. In Großwallstadt spielt dem TVH zudem die gute Bilanz in der Fremde in die Karten.