Corona-Alarm vor WM: Nordmazedonien kommt für Tschechien

Lissabon - Kurz vor dem WM-Auftakt herrscht bei mehreren Handball-Teams Corona-Alarm - Tschechien hat für die Titelkämpfe in Ägypten sogar schon abgesagt.

Wegen zahlreicher positiver Corona-Tests im Vorfeld der WM verzichteten die Tschechen auf eine Teilnahme. In der tschechischen Nationalmannschaft hatte es zuletzt mehr als zehn positive Tests auf das Virus Sars-CoV-2 gegeben. Nordmazedonien rückt nach.

Unter anderen hatten sich die beiden Auswahltrainer und ehemaligen Bundesliga-Spieler Daniel Kubes und Jan Filip infiziert. Nordmazedonien trifft bei der WM (13. bis 31. Januar) nun anstelle Tschechiens in der Gruppe G auf den Gastgeber, Chile und Schweden. Zweiter Nachrücker wäre die Schweiz mit Weltklasse-Regisseur Andy Schmid vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen.

Laut Medienberichten sind etliche Spieler der USA und des deutschen Vorrundengegners Kap Verde im Trainingslager positiv getestet worden. Beim Insel-Team aus Afrika, das erstmals bei einer Endrunde dabei ist, gibt es demnach sieben Corona-Fälle.

Die US-Handballer hoffen nach einem Coronavirus-Ausbruch im Team auf eine WM-Teilnahme mit einer Not-Mannschaft. «Ich glaube, es waren zehn Spieler und sieben aus dem Staff-Team, die infiziert waren. Wir gucken jetzt, ob es Möglichkeiten gibt, elf Spieler zu schicken und dann hoffen, dass wir nachher negative Tests bekommen», sagte Auswahltrainer Robert Hedin in einem Interview via Skype dem TV-Sender «Sky». Von der Zeitung «Aftenposten» war Hedin zuvor so zitiert worden: «Wir schicken am Mittwoch zwölf Spieler nach Ägypten, aber wir haben keine Verteidigung.»

Die US-Auswahl hält sich zur WM-Vorbereitung seit dem 4. Januar in Dänemark auf. «Wir haben uns die ganze Zeit getestet und hatten zuletzt am Montag einen Schnelltest. Der war negativ, aber als wir ins Portal für frühere Tests gegangen sind, waren 18 aus der Gruppe positiv», berichtete Hedin. «Wir glauben, dass einer von denen, die aus den USA gekommen sind, die Infektion mit sich gebracht hat. Aber wir wissen es nicht.» Neben Österreich sind Norwegen und Rekord- Weltmeister Frankreich die weiteren Vorrundengegner der Amerikaner.

«Es war unsere Befürchtung, dass gerade nach der ersten Zusammenkunft die Infektionen nicht gleich nachweisbar sind. Deswegen haben wir unsere Mannschaft isoliert, bevor wir uns zum Vorbereitungslehrgang getroffen haben», sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer nach der Landung der deutschen Mannschaft in Kairo zu den beunruhigenden Nachrichten 24 Stunden vor dem WM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Ägypten und Chile.

Die Spieler des WM-Neulings Kap Verde befinden sich laut einem Bericht der Wochenzeitung «Expresso das Ilhas» derzeit in Isolation. Der Trainingsbetrieb im WM-Vorbereitungscamp in Portugal ruht bereits seit einigen Tagen. Noch unklar war am Dienstagnachmittag, ob die Mannschaft wie geplant am Mittwoch von Lissabon nach Ägypten fliegen kann. Das erste Vorrundenspiel der Afrikaner steht am Freitag gegen Ungarn an, zwei Tage später kommt es zum Duell mit der DHB-Auswahl.

