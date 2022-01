Dachverband verteidigt Hygienekonzept bei Handball-EM

Die MVM Dome-Handball-Arena leuchtet vor dem Spiel in den Farben der ungarischen Flagge. Foto: Tamas Kovacs/MTI/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Tamas Kovacs/MTI/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bratislava - Angesichts vieler Corona-Fälle bei der EM sieht die Europäische Handballföderation (EHF) das Hygienekonzept des Turniers vor große Herausforderungen gestellt.

«Das ist gar nicht zu leugnen. Allerdings war, als das Hygienekonzept entwickelt und mit den Organisatoren abgestimmt wurde, die Situation eine andere», sagte EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor waren sieben deutsche Spieler im Teamhotel in Bratislava positiv getestet worden. Dennoch hält die EHF ihr Konzept auch in der aktuellen Situation mit der hochansteckenden Omikron-Variante für angemessen. «Gemeinsam mit den Organisatoren haben wir schon vor dem Turnier an einigen Stellen nachgeschärft und schärfen auch laufend nach», sagte Hausleitner. Das betrifft aus Sicht des Österreichers auch die Unterkünfte der Teams in der Slowakei und Ungarn.

«Alle Mannschaften haben ihre eigenen Bereiche in den Hotels. In diesen Bereichen essen sie auch. Teams, in denen es zu mehreren Infektionen kam, sind in Einzelzimmern untergebracht. Was die Hotels anbelangt, befinden sich die Teams im Prinzip schon in einer Blase», sagte Hausleitner. Dabei hatte sich Frankreichs mehrfacher Welthandballer Nikola Karabatic zu EM-Beginn über die Zustände im Hotel in Ungarn beschwert, wo sich die Franzosen nach seinen Angaben unter Gästen bewegt haben, die keine Maske trugen. «Die möglichen Missstände wurden angesprochen und behoben», sagte Hausleitner.

Einen Abbruch des Turniers zieht die EHF derzeit offenbar nicht in Betracht. «In einem Mannschaftssport wie Handball und auch in einem Fall wie dem Spiel Deutschland gegen Polen zeigt sich, dass zum einen die Möglichkeit gegeben ist, Nachrücker zu nominieren und zum anderen, dass die Qualität dieser Nachrücker sehr hoch ist», sagte er. Bundestrainer Alfred Gislason hatte auf den Corona-Ausbruch in seinem Team mit der Nachnominierung von fünf Bundesliga-Profis für die Partie gegen Polen am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) reagiert.

© dpa-infocom, dpa:220118-99-754585/3