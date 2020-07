Ein Handball-Wikinger in Kiel: Sagosen will Titel sammeln

Will mit dem THW Kiel über viele Titel jubeln: Neuzugang Sander Sagosen. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyran via ZUMA Press/dpa (Bild: dpa) (Foto: Johanna Lundberg/Bildbyran via ZUMA Press/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kiel - Die Wohnung mit Blick auf die Förde ist eingerichtet, ein neues Auto steht vor der Tür, und die Behördengänge sind erledigt.

Schon wenige Tage nach dem Umzug aus der pulsierenden Metropole Paris fühlt sich Sander Sagosen mit Freundin Hanna im beschaulichen Kiel pudelwohl. «Hier ist es viel ruhiger und grüner, es gibt viel weniger Verkehr, viel weniger Trubel», stellte der Norweger fest. «Ich mag das.»

Allerdings nur im Privatleben. Sportlich will der Wikinger mit dem deutschen Rekordmeister gleich in seinem ersten Jahr durchstarten und die Handball-Welt erobern. «Der THW Kiel ist der größte Club der Welt, und er hat derzeit die vielleicht beste Mannschaft der Welt», lobte Sagosen seinen neuen Arbeitgeber.

Am kommenden Montag startet er mit dem THW in die Vorbereitung auf die Saison, die wegen der Corona-Krise erst am 1. Oktober beginnt - aber auch mehr Titelchancen als gewöhnlich bietet. «Durch die Pandemie haben wir gleich in meinem ersten Jahr die Möglichkeit, fünf oder sechs Trophäen für den THW Kiel zu gewinnen. Das wird richtig schwer, aber es ist mein Ziel», sagte Sagosen unlängst in einem Interview auf der Vereinshomepage.

Die erste Chance bietet sich dem 24-Jährigen Ende September in Düsseldorf, wenn es gegen den Erzrivalen SG Flensburg-Handewitt um den Supercup geht. Zwischen Weihnachten und Silvester wird in Köln das Ende Mai ausgefallene Final-Four-Turnier in der Champions League nachgeholt, Ende Februar 2021 in Hamburg nachträglich der Pokalsieger 2020 ermittelt. Zudem wollen die Kieler im kommenden Jahr in beiden Wettbewerben auch um die regulären Titel mitspielen - und natürlich erneut die Meisterschaft für sich entscheiden.

Dafür will sich der Rückraumschütze, der bei der EM 2020 Torschützenkönig wurde und mit Norwegen Bronze holte, voll ins Zeug legen. «Ich weiß um die großen Erwartungen», sagte Sagosen. «Ich glaube an meine Qualitäten und werde alles geben, auch wenn ich sicherlich ein wenig Zeit benötige, um mich an die Bundesliga zu gewöhnen.»

Schwer wird ihm dies sicher nicht fallen. Schließlich gehört der 1,95 Meter große und 95 Kilogramm schwere Hüne, der mit seinen sauber gescheitelten Haaren wie ein großer Junge wirkt, längst zu den Topstars der Branche. «Er ist im Moment der beste Spieler der Welt», urteilte sein neuer Kieler Teamkollege Domagoj Duvnjak bei der EM über Sagosen.

Der hatte Norwegen mit seiner Treffsicherheit schon 2017 und 2019 jeweils zu WM-Silber verholfen. Die heimischen Medien tauften ihn deshalb «König des Nordens». Für THW-Geschäftsführer Viktor Szilágyi steht fest: «Er kann seine Mitspieler besser machen. Er verstärkt jede Mannschaft. Auf diesen Spieler kann die ganze Bundesliga stolz sein.»

Diesem Anspruch will Sagosen gerecht werden. «Ich möchte der Beste sein, das habe ich immer gesagt. Und das ist auch die Mentalität des THW. Sie wollen alles gewinnen. Ich kann mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen», sagte er über seinen Wechsel vom französischen Topclub Paris Saint-Germain zum deutschen Rekord-Champion, wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieb.

In Kiel hofft Sagosen, der seine Lieblingsrückennummer 5 erhält, auf viele Triumphe und Pokale. «Ich habe gesehen, dass der THW im letzten Jahr das beste Defensiv-Team der Welt war. Hinzu kommen eines der besten Torhütergespanne der Welt, die Qualität im Gegenstoß-Spiel und im Angriff», lobte er seine neue Mannschaft. Auch deshalb kann er den Saisonstart kaum erwarten: «Es war immer mein Traum, in dieser Liga zu spielen. Und dieser erfüllt sich jetzt.»

© dpa-infocom, dpa:200723-99-895625/2