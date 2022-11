EM der Frauen: Dänemark und Norwegen greifen nach Gold

Die Frauen-Nationalteams aus Norwegen und Dänemark bestreiten das EM-Finale. (© Tom Weller/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Ljubljana (dpa) - - Die Handballerinnen aus Dänemark und Norwegen bestreiten das Finale der diesjährigen Europameisterschaft.

Der WM-Dritte Dänemark setzte sich in seinem Halbfinale klar mit 27:23 (14:10) gegen Montenegro durch, wenig später gewannen die Norwegerinnen ihr Vorschlussrunden-Duell gegen die Olympiasiegerinnen aus Frankreich mit 28:20 (12:11). Das Spiel um EM-Gold wird am Sonntag (20.30 Uhr) in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ausgetragen. Ebenfalls am Sonntag kämpfen Montenegro und Frankreich im „kleinen Finale“ um Bronze.

Die deutsche Mannschaft hatte trotz eines 32:28-Sieges zum Hauptrunden-Abschluss gegen Rumänien das Spiel um Platz fünf verpasst. Das Team von Trainer Markus Gaugisch schloss die Endrunde in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien somit auf Rang sieben ab.