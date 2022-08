Kiel und Magdeburg Topfavoriten auf den Meistertitel

Der THW Kiel mit Trainer Filip Jicha (l, mit Sander Sagosen) ist heißester Anwärter auf den Meistertitel. (Bild: dpa) (Foto: Frank Molter/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Der THW Kiel geht als heißester Titelanwärter in die neue Saison der Handball-Bundesliga.

Gleich acht Trainer oder Funktionäre, darunter auch Magdeburgs Meistercoach Bennet Wiegert, legten sich in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den 18 Erstligisten auf den deutschen Rekordmeister fest. An eine erfolgreiche Titelverteidigung des SC Magdeburg glauben drei Vereinsverantwortliche. Beide Teams spielen am 31. August Mittwoch (19.00 Uhr) in Düsseldorf um den Supercup.

Als weitere Titelanwärter wurden die SG Flensburg-Handewitt und die Füchse Berlin genannt. Mehrere Trainer wie Kiels Filip Jicha erwarten einen spannenden Vierkampf zwischen dem Top-Quartett der Vorsaison. Seine Mannschaft sieht er trotz des langfristigen Ausfalls von Abwehrchef Hendrik Pekeler und Superstar Sander Sagosen gut gerüstet. „Wenn uns jemand abschreibt, ist das ein Fehler“, sagte Jicha.

Ex-Bundestrainer Heiner Brand sieht die größten Chancen dagegen beim Titelverteidiger. „Ich sehe das nicht als Eintagsfliege, so schlau wie die Mannschaft zusammengestellt ist. Es wird zwar mehr Druck da sein, aber die Typen im Team passen gut zusammen. Ich würde mein Geld auf Magdeburg setzen“, sagte Brand der Deutschen Presse-Agentur.

© dpa-infocom, dpa:220829-99-558486/2