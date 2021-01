Kritik egal: Hanning will mit bunten Outfits «provozieren»

Mag es auch in Ägypten bunt: DHB-Vize Bob Hanning. Foto: Sascha Klahn/dpa (Bild: dpa) (Foto: Sascha Klahn/dpa)

Kairo - Kritische Stimmen aus dem Deutschen Handballbund (DHB) haben DHB-Vizepräsident Bob Hanning nicht von erneut schrillen Outfits bei der Weltmeisterschaft in Ägypten abhalten können.

Bei den Hauptrundenpartien der deutschen Mannschaft gegen Spanien und Brasilien trug der 52-Jährige ein Designer-Hemd in Krokodilleder-Optik sowie einen bunten Pulli mit Napoleon-Schriftzug.

«Alle haben sich darüber aufgeregt, auch der Verband. Ich konnte nur schmunzeln und kann gut damit leben, anzuecken, zu provozieren und für die Sache zu streiten», sagte Hanning der «Bild am Sonntag». Schon bei vergangenen Großturnieren war er mit teils schrägen Outfits aufgefallen.

«Ich finde, dass zum Handball auch Show gehört. Handball ist auch Unterhaltung und nicht nur bieder.» Beim Turnierabschluss der DHB-Auswahl am Montag gegen Polen will er nun sogar einen roten Anzug tragen. «Den habe ich vor einem Jahr in Wien erstanden. Ich musste ihn nur kürzen lassen», sagte der 1,68 Meter große Hanning.

