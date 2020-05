Aufstieg: HSG Hinterland rückt in die Bezirksliga A auf

Als Nachrücker geht es für die erste Mannschaft der HSG Hinterland in die Bezirksliga A (hinten, v. l.): Marius Pfeiffer (Trainer), Henning Pfeil, Marc Bösser, Philipp Meyer, Jan-Phillip Stoll, Moritz Dersch, Marco Otto (Trainer) sowie (vorne, v. l.): Felix Biberger, Samuel Debus, Frank Washington, Janosch Brück, Christian Scholl und Frederic Pfeiffer. Es fehlen: Lukas Schneider, Sebastian Buder und Maximilian Dreher. (Archivfoto: Theresa Jacobi)

HINTERLAND - (red/csp). Die Handballer der HSG Hinterland haben am Sonntag frohe Kunde erhalten. Die erste Männermannschaft darf als Tabellenfünfter der Bezirksliga B aufsteigen und wird in der nächsten Saison in der Bezirksliga A antreten.

Bereits Ende April zeichnete sich ab, dass die Herren der HSG Hinterland doch im „Aufstiegsrennen“ dabei sein könnten. Nach der abgebrochenen Saison, in der man hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb, hatte man das gesetzte Ziel ganz oben mitzuspielen und aufzusteigen bereits abgehakt, doch dann ergaben mehrere Veränderungen in der eigenen Liga und den oberen Ligen die Möglichkeit, einen Aufstiegsplatz einzunehmen.

Gut acht Wochen nach dem abrupten Saisonende steht nach der Nachricht von Sonntag vom Handballbezirk somit fest: Die Herren spielen nächstes Jahr A-Klasse! HSG-Spielertrainer Marius Pfeiffer erklärt Nachfrage: „Bei der Mannschaftsmeldung wurden wir vom Vorstand gefragt, ob wir einen möglichen Aufstieg wahrnehmen würden. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, aber einfach mal zugesagt. Am Sonntag kam dann die Info von Bezirksspielwart Stefan Albus, dass wir hoch dürfen. Hintergrund ist, dass in der Bezirksliga A die HSG Wettenberg III keine Mannschaft gemeldet hat. In der Bezirksliga B darf der Erste TSV Södel II nicht aufsteigen, da deren erste Mannschaft in der A-Liga spielt. Die HSG Fernwald steigt auf, doch der VfB Driedorf und die HSG Großen-Buseck/Beuern II haben auf ihr Aufstiegsrecht verzichtet, sodass wir nachrücken.“

Somit ist das Ziel der Saison doch noch erreicht worden, wenn auch über Umwege. In den Reihen der HSG ist man sich dieser glücklichen Umstände durchaus bewusst, jedoch möchte man diese neue Herausforderung annehmen. Klar ist allerdings: Die Herren müssen für diese neue und schwere Aufgabe sportlich konstanter werden.

Dritter Aufstieg für ein Team der HSG Hinterland

„Seit Gründung der HSG ist es der dritte Aufstieg eines unserer Aktiventeams. Der positive Trend setzt sich fort und wir sind stolz auf die Männer, die sich die Chance verdient haben. Nach gut 20 Jahren hat das Hinterland wieder eine Mannschaft in der A-Klasse“, lautete es aus dem Vorstand. Das neue Trainergespann um Matthias Zohles, Marius Pfeiffer und Marco Otto nahm die Nachricht positiv und motiviert auf. „Wir als Trainergespann freuen uns auf die schwere Aufgabe in der neuen Saison und werden alles daran setzen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen“, teilt Marius Pfeiffer am frühen Montagmorgen mit. Marco Otto wählte seine Worte etwas umgangssprachlicher: „Wenn es Brei regnet, muss man den Löffel auch mal raushalten!“