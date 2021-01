Das denken mittelhessische Experten über die Handball-WM

Axel Geerken (48) hütete von 2001 bis 2008 das Tor des Bundesligisten HSG Wetzlar. Der zehnfache Nationalkeeper ist seit 2012 Geschäftsführer der MT Melsungen.

Dirk Leun (56), gebürtig aus Heuchelheim, ist seit 2008 Trainer des Frauen-Bundesligisten Buxtehuder SVIn Mittelhessen saß er beim TV Mainzlar, beim TV Lützellinden und beim TV Hüttenberg auf der Bank.

Velimir Petkovic (64) coachte die HSG Wetzlar nach dem Bundesliga-Aufstieg von 1998 bis 2004. Nach Stationen in Göppingen, Eisenach und Berlin sitzt der gebürtige Bosnier seit März auf der Bank der russischen Männer, mit denen er zurzeit an der WM in Ägypten teilnimmt. Außerdem übernahm er im Oktober das Traineramt bei ZSKA Moskau.

Nikolai Weber (40) steht beim Zweitligisten TV Hüttenberg im Tor. Zuvor hütete der Familienvater, der in der Wetzlarer Altstadt eine Kaffee-Bar betreibt, dreimal das Tor der HSG Wetzlar sowie von 2013 bis 2015 das der TSV Hannover-Burgdorf.

Florian Naß (52), gebürtiger Frankfurter, lebt mit seiner Familie in Ober-Mörlen im Wetteraukreis. Als ARD-Kommentator erlebt er zur Zeit sein zwölftes Handball-Großereignis. Da er nicht nach Ägypten reist, kommentiert er die Spiele von Köln aus. (afi)