Gemmecke-Girls führen HSG zum Kantersieg

Unwiderstehlich: Laura Gemmecke trifft gegen Griedel acht Mal für die HSG-Frauen. Foto: Jens Schmidt

HINTERLAND - Die Hinterländer Handball-Topteams blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück: Die Männer der HSG Hinterland sicherten mit zwei wichtigen Punkten vorerst Platz 4 ab und liegen in der Bezirksliga A weiter auf Aufstiegsrundenkurs, die erste Frauenmannschaft verteidigte mit einem Kantersieg Platz 3 der Bezirksliga B.

Bezirksliga A Männer

HSG Hinterland - TSF Heuchelheim II 27:24 (14:12): Das Hinspiel war bereits eine ausgeglichene und enge Partie, und zu einer solchen geriet auch das Rückspiel in der Hinterlandhalle. In einem beiderseits mit viel Einsatz geführten Spiel mussten die Hinterländer immer wieder die Abwehr umstellen und kamen über die Variabilität zu wichtigen Ballgewinnen, was letztendlich entscheidend sein sollte. Marco Otto sorgte mit mehreren Treffern in den ersten Minuten für einen guten Start der Gastgeber. Bis auf 6:2 setzten sich die Hinterländer ab. Die dann gezogene Auszeit der Gäste zeigte Wirkung und in der Folge kamen diese vor allem über schnelles Umschalten zu Torerfolgen. Der Ausgleich zum 9:9 war die Folge. Auch im Abschluss haderten die Hausherren und vergaben gleich mehrere Treffer. Oftmals war der gegnerische Torwart Endstation. Doch auch auf Hinterländer Seite fand Janosch Brück immer besser in die Partie und sicherte mehrfach wichtige Bälle. Über Felix Biberger konnten auch die Hinterländer das Umschaltspiel etablieren. Die 14:12-Halbzeitführung glichen die Heuchelheimer direkt nach der Pause aus und zogen ihr schnelles Umschalten weiter durch. In den Folgeminuten setzten sich die Hinterländer dank Philipp Meyer, der auch in der Abwehr mit Ballgewinnen glänzte, erneut mit zwei Toren ab. Auch Marius Pfeiffer setzte im Angriff immer wieder Akzente und so konnte der Vorsprung immer wieder auf drei Tore erhöht werden. Frederic Pfeiffer suchte oftmals erfolgreich 1-gegen-1-Aktionen und spielte sehr aktiv für seine Mitspieler. Janosch Brück wurde auch in der Schlussphase zum entscheidenden Faktor und parierte mehrfach freie TSF-Abschlüsse. Auch Fabio Krüger konnte kurz vor Schluss einen Sieben-Meter-Versuch parieren und verhinderte den Anschlusstreffer. Zwei Minuten vor Ende kamen die Gäste nochmals auf ein Tor heran, doch ihr letztes Aufbäumen wurde abgewehrt und in den letzten Angriffen stellte die HSG das Ergebnis noch auf +3. - Hinterland: Janosch Brück, Fabio Krüger - Marco Otto (9 Tore), Marius Pfeiffer (5), Frederic Pfeiffer (4), Philipp Meyer (3), Felix Biberger (3), Samuel Debus (1), Moritz Dersch (1), Christian Scholl (1), Marc Bösser, Sebastian Buder, Henning Pfeil.

Bezirksliga C Männer

KSG Bieber II - HSG Hinterland II 35:12 (20:6): Mit dem letzten Aufgebot fuhr die Zweite am Sonntag nach Biebertal, damit die Saison noch zu Ende gespielt werden kann und das Team nicht zurückgezogen werden muss. Die mitgereisten Spieler zeigten Einsatz und gaben das Bestmögliche. Aufgrund der dauerhaften Unterzahl fiel die Niederlage entsprechend hoch aus. - Hinterland: Michael Rohm - Sebastian Schwarz (4), Tobias Buder (5), Pit Vehrs (1), Mischa Aßler (1), Marvin Storll (1).

Bezirksliga B Frauen

HSG Hinterland I - TSV Griedel II 28:14 (18:6): In der ersten Halbzeit zeigten sich die Hinterländer Frauen von der ersten Minute an sehr stark und selbstbewusst. Durch die gute Zusammenarbeit in der Abwehr und der Spitzenleistung von Christina Biberger im Tor machten sie es ihren Gegnerinnen nicht leicht. Auch im Angriff lief es gut für die HSG-Mädels. Torchancen wurden sicher wahrgenommen. Sie eroberte immer wieder Bälle, um sie in Tempogegenstöße zu verwandeln. Hierbei glänzten vor allem Laura und Luisa Gemmecke. Somit schafften es die Hinterländerinnen, mit einem satten Vorsprung von zwölf Toren in die Halbzeit zu gehen. Zum Auftakt der zweiten Hälfte lief es in der Abwehr nicht ganz so rund. Doch die Frauen der HSG rappelten sich rasch wieder auf, sodass sie am Ende als klarer und verdienter Sieger das Feld verließen. - Hinterland: Christina Biberger, Anna Meschnark - Laura Gemmecke (8), Luisa Gemmecke (6), Katharina Alt (6), Sophie Dohle (4), Sabrina Ritzel (2), Nicole Hausner (1), Jacqueline Frey (1), Jennifer Harzenetter, Laura Tomczyk, Nastassja Schmidt.