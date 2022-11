6 min

Handball: Hochspannung bis zum allerletzten Wurf

Die Männer der HSG Hinterland verspielen in der Bezirksliga A in der Schlussphase einen Vier-Tore-Vorsprung, Katha Alt wirft die erste Frauengarnitur in viertletzter Sekunde zum Sieg.

Von Theresa Jacobi-Pfeiffer