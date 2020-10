Handballer pausieren im Bezirk bis zum 8. November

Die Bälle bleiben liegen, denn Handball ist im Bezirk Wiesbaden/Frankfurt auf Eis gelegt worden. Foto: Röczey

WETZLAR - Seine Nachricht an die Vereine verschickte Kai Gerhardt am frühen Donnerstagmorgen. Der Vorsitzender des Handball-Bezirks Gießen teilte das mit, was schon längst keine Überraschung mehr war. Denn mit sofortiger Wirkung unterbricht der Bezirk seinen Spielbetrieb bis einschließlich 8. November. Diesen Beschluss fällte der Bezirksspielausschuss noch am späten Mittwochabend. "Aufgrund der derzeiten Corona-Lagein den heimischen Landkreisen mit der zunehmenden Ausweisung von Risikogebieten und damit einhergenden steigenden Inzidenzzahlen", nennt der Vorsitzende in dem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, die Argumente für die Pause direkt nach dem ersten Spieltag. Anfang November möchte der Bezirk die Situation neu bewerten.

Die Unterstützung der Vereine kann er sich sicher sein. 49 Clubs nahmen zuvor an einer Umfrage über einen möglichen Abbruch teil. Das Ergebnis: Bis Mittwochabend stimmten 48 für Ja, bloß ein Verein war dagegen. Nun heißt es also für die Handballer weiter warten.

Der Beschluss gilt nicht auf Hessen-Ebene. Das bedeutet, dass heimische Teams aus den Ober- und Landesligen weiterhin die Möglichkeit haben, zu spielen - sofern sie das möchten. Dies hat der Hessische Handball-Verband (HHV) so bestimmt.