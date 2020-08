Handballer verschieben Saisonstart

Die hessischen Amateurhandballer (hier die HSG Wettenberg mit Trainer Axel Spanau) müssen sich weiter gedulden: Der Saisonstart wurde auf Oktober verschoben. Foto: PeB

Wetzlar/Frankfurt (red). Aus dem angepeilten Saisonstart der hessischen Handballer am 12. September wird nichts. In einer langen Sitzung des Arbeitskreises Spieltechnik des Hessischen Handballverbandes (HHV) am Wochenende in Frankfurt einigten sich die Verantwortlichen darauf, den Start um über einen Monat auf den 17. und 18. Oktober zu verschieben.

Als Gründe gab der HHV "die aktuelle Situation in Offenbach, des Bezirkes Odenwald Spessart (Bayrische Vereine) und den Starttermin der 3. Liga" an. Zudem geht der Arbeitskreis davon aus, dass sich die Situation der Pandemie in den kommenden Wochen "noch verschärfen wird". Beim nächsten Treffen Ende September soll über die weitere Vorgehensweise entschieden werden.