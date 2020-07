Handballerin Larissa Platen sucht in Bad Wildungen eine neue Aufgabe

Larissa Platen stammt aus Daubhausen, einem Ortsteil der Gemeinde Ehringshausen. Mit dem Handball fing sie bei der HSG Herborn/Seelbach an, ehe sie über die Stationen HSG Dutenhofen/Münchholzhausen und TV Hüttenberg im Alter von 16 Jahren auf das Handball-Internat nach Erfurt kam. Beim Thüringer HC trainierte sie regelmäßig mit dem Bundesliga-Kader und erreichte in der Jugend zweimal das Final Four um die Deutsche Meisterschaft. Ihre erste Saison bei den Aktiven verbrachte sie bei der SG Mainz-Bretzenheim, parallel dazu nahm sie ein Studium an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung in Wiesbaden auf. Nach ihrer Zeit am Rhein wechselte sie zur ambitionierten HSG Bensheim/Auerbach. Mit den "Flames" stieg sie in die Bundesliga auf, aber auch aufgrund einer Ellenbogenverletzung konnte sie sich dort nicht durchsetzen. Um mehr Spielpraxis zu erhalten, zog es sie zum 1. FSV Mainz 05, mit dem sie erneut in Deutschlands höchster Spielklasse aufstieg. Seit dem Sommer geht die Rückraumspielerin für die HSG Bad Wildungen Vipers auf Torejagd. Larissa Platen geht in ihrer Freizeit gerne mit ihrer Mutter reiten. In Homberg (Efze) arbeitet sie als Polizistin. (tis)