Saisonstart der Frauen fällt ins Wasser

Die erste Frauenmannschaft der HSG Hinterland (hintere Reihe, von links): Christina Biberger, Fabienne Steppohn, Sophie Dohle, Nicole Hausner, Jacqueline Bäcker, Anna Meschnark und Jörg Nassauersowie vorne (von links) Jacqueline Frey, Jennifer Harzenetter, Laura Gemmecke, Sarah Krill, Patricia Eibeck, Katharina Alt und Josefine Möntnich. (Foto: HSG Hinterland)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HINTERLAND - Zum Start in die neue Handball-Saison 2020/2021 wäre ein Team der HSG Hinterland im Einsatz gewesen. Die erste Frauenmannschaft hätte in der Bezirksliga B am Samstag in der Hinterlandhalle den TV Homberg zu Gast haben sollen, kurzfristig wurde die Partie jedoch wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt. Damit gehen die Handballerinnen wie die erste Männermannschaft, Aufsteiger in die Bezirksliga A, und die zweite Frauenmannschaft nächstes Wochenende erstmals auf das Parkett. Am 1. November soll dann auch die zweite Männermannschaft ihr Saisondebüt geben.

Männer

Nach dem coronabedingten Abbruch der vergangenen Runde landete die HSG auf dem fünften Tabellenplatz und stieg überraschend in die Bezirksliga A auf. Die Mannschaft ist im Großen und Ganzen zusammen geblieben, lediglich Lukas Schneider verließ den Verein zur HSG Großen-Buseck/Beuern. Matthias Zohles (kam von der HSG Eibelshausen/Ewersbach) verstärkt das bisherige Trainergespann Marius Pfeiffer und Marco Otto, das nun als Trainer-Trio fungiert.

In der langen Vorbereitungszeit auf die neue Saison setzten die Hinterländer auf Testspiele gegen höherklassige Mannschaften. Im August absolvierte das Team zusätzlich ein Trainingslager in der Hinterlandhalle. Das Trainerteam ist sich einig, dass die Leistungen der Mannschaft noch konstanter werden müssen und insbesondere in der Abwehr die Spiele gewonnen werden sollen. Das Ziel in der neuen Liga ist der Klassenerhalt, weswegen gerade dem Saisonstart, bei dem es gegen einige direkte Konkurrenten geht, eine hohe Bedeutung zukommen könnte.

MÄNNER I: AB NEUER SAISON EINTRITT Die HSG Hinterland erhebt in der neuen Saison auf Heimspiele der ersten Männermannschaft drei Euro Eintritt. Die Erläuterung des Vorstands im Wortlaut: „Nach drei Aufstiegen in fünf Jahren für die Hinterländer Handballer hat sich nicht nur sportlich so einiges geändert. Mit dem aus Eigengewächsen bestehenden Team haben wir den Aufstieg in die Bezirksliga A gemeistert. Dieser große Erfolg für die HSG-Familie bedeutet nicht nur sportlichen Fortschritt, sondern auch einiges an Mehraufwand. Aufgrund dieser neuen Situation haben wir uns nach langen Debatten im Vorstand dazu entschieden, zu den Spielen der Herren I Eintritt zu nehmen. Schon vergangene Saison in der Bezirksliga B bildete man die einzige Ausnahme – alle anderen Teams verlangten Eintritt, um den finanziellen Aufwand stemmen zu können. Diesen Schritt muss nun unsere HSG eine Klasse höher auch gehen. Dies bedeutet, dass wir künftig zu den Spielen drei Euro Eintritt nehmen müssen. Das betrifft nur die Spiele der ersten Männermannschaft und ist bewusst moderat niedrig gewählt. Der Eintritt soll dazu dienen, den Spielbetrieb weiter finanzieren zu können und die Vereinskasse nicht zusätzlich zu belasten, damit auch darüber hinaus das Gros unserer finanziellen Mittel in unsere Jugendarbeit fließen kann. An dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen, dass es bei der HSG keinen Spieler gibt, der für seine sportlichen Leistungen eine Aufwandsentschädigung erhält. Neben des Einzeltickets für drei Euro pro Spiel gibt es eine Dauerkarte für 20 Euro im praktischen Checkkartenformat: Damit spart ihr über die gesamte Saison Geld und leistet einen nicht unerheblichen Beitrag zu Erhaltung des Spielbetriebs der gesamten HSG – gerade in Zeiten von Corona.“





In der Vorbereitung musste die Mannschaft einige Verletzungen hinnehmen, sodass sie womöglich nicht in kompletter Stärke in die Runde starten wird. Während Marius Pfeiffer sich nach einer Daumenverletzung wieder auf dem Weg der Besserung befindet, laboriert Jan-Phillip Stoll an einer Fußverletzung. Auch Keeper Janosch Brück kämpft noch mit muskulären Problemen im Oberschenkel.

Das erste Saisonspiel absolviert die HSG Hinterland am Samstag, 24. Oktober, bei der HSG Butzbach.

Männer II

Die zweite Männermannschaft der HSG Hinterland geht mit einem sehr jungen Team in der Bezirksliga D Nord an den Start. Entsprechend muss sich die Zweite noch finden. In der Vorbereitung war die Trainingsbeteiligung allerdings etwas schwankend und ausbaufähig. Das Team wird in der kommenden Saison von den Spielertrainern Stefan Schneider und Michael Goldmann angeführt. Erstmals im Einsatz ist die HSG-Reserve am Sonntag, 1. November, beim Heimspiel gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen IV.

Frauen

In der Bezirksliga B startet die ersten Frauenmannschaft der HSG Hinterland optimistisch in die neue Runde. Nach einer guten ersten Saison peilt die Mannschaft um Trainer Jörg Nassauer abermals den vierten Platz an und möchte mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

Bei den letzten Testspielen zeigte sich, dass die Mannschaft sich spielerisch nicht zu verstecken braucht. Sophie Dohle ist zu dieser Saison von der HSG Wittgenstein zum Team gestoßen und verstärkt die Hinterländerinnen auf der Mitte. Zuletzt absolvierte die Mannschaft Anfang Oktober ein Trainingslager, um sich auf den Saisonbeginn einzustimmen. Ein voll besetzter Kader mit 15 Spielerinnen hätte Samstag zur Verfügung gestanden, dann kam die kurzfristige Absage. Laut Spielplan beginnen die HSG-Frauen nun am Sonntag, 25. Oktober, beim TSV Griedel II die Saison.

Frauen II

Das enttäuschende Abschneiden der vergangenen Saison vergessen machen und sich in der Bezirksliga C Nord etablieren will die zweite Frauenmannschaft der HSG Hinterland. Mit Laufeinheiten, Workouts, einem Treppenlauf in Richtung Biedenköpfer Schloss und einem dreitägigen Trainingslager wurde an der Kondition gearbeitet.

Die Kader der ersten und zweiten Mannschaften sollen in dieser Saison klarer getrennt werden, sodass es weniger Unterstützung aus dem U21-Bereich der Ersten geben wird. Personalmangel fürchtet die HSG-Zweite nicht, da einige zuletzt pausierende Spielerinnen, Rückkehrerinnen und Anfängerinnen sich angekündigt haben. Das erste Saisonspiel steht am Samstag, 24. Oktober, bei der HSG Dilltal II an.