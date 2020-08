Verschiebt sich der Saisonstart der Handballer? Verband rudert zurück

Verschiebt sich der Saisonstart der Handballer? Der Hessische Handballverband rudert jedenfalls zurück. Foto: Imago

Wetzlar/Frankfurt (mud/red). Starten die Hessischen Handballer nun wie geplant am 12./13. September in die Saison oder erst fünf Wochen später? Am Sonntag gab es um diese Frage einige Verwirrung. In einem Schreiben eines Klassenleiters an die Vereine, das sich wie ein Lauffeuer verbreitete, wurde der Eindruck vermittelt, dass die Verschiebung des Saisonstarts auf den 17./18. Oktober beschlossene Sache sei. Der Arbeitskreis Spieltechnik des Hessischen Handballverbandes (HHV) habe demnach in einer langen Sitzung beschlossen, den Start zu verschieben. Dies wurde mit der weiter unklaren Situation in der Corona-Krise begründet. Einige Sporthallen seien immer noch geschlossen, in anderen sei nur Training mit Abstand möglich. Zudem fehlen noch vielerorts Hygienekonzepte. Eine Chancengleichheit wäre so nicht gegeben.

Doch am Nachmittag ruderte der HHV dann mit einer Mitteilung auf der eigenen Homepage zurück: "Aufgrund einer nicht autorisierten Mitteilung eines unserer Klassenleiter ist heute eine Meldung nach außen getragen worden, die einen Vorschlag des AK Spieltechnik, den Rundenbeginn auf den 17./18. Oktober zu verlegen, bereits als Beschluss verkündet. Wir möchten darauf hinweisen, dass weder über eine Verlegung des Rundenbeginns noch über das evtl. neue Datum bereits abschließend entschieden wurde. Sollte es zu einem solchen Beschluss kommen, werden wir Sie zeitnah benachrichtigen. Sollten Sie keine neue Nachricht erhalten, bleibt es bei dem veröffentlichten Rundenbeginn", sagt dort HHV-Präsident Gunter Eckardt.

Nach Informationen dieser Zeitung ist die Verschiebung dennoch beschlossene Sache. Ebenfalls gilt es als sicher, dass der Handballbezirk Gießen sich an der Empfehlung des Arbeitskreises orientieren wird und somit auch erst im Oktober in die Saison 2020/2021 starten wird.