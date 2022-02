3 min

"Wir müssen einfach gewinnen, dann sind wir durch!"

Die Handballer der HSG Hinterland sind ganz dicht dran am ersehnten Klassenerhalt in der Bezirksliga A. Bloß noch ein Sieg fehlt, und der soll am Samstagabend eingefahren werden.

Von Jens Kauer und Oliver Siegel