Nach leichtem Schlaganfall: Füchse-Trainer Siewert zurück

Der Berliner Trainer Jaron Siewert (r) steht wieder am Spielfeldrand.

Berlin – Jaron Siewert kehrt gut vier Wochen nach seinem leichten Schlaganfall auf die Trainerbank der Füchse Berlin zurück.

Wenn die Berliner am Samstag in der Handball-Bundesliga gegen den TVB Stuttgart (20.30 Uhr/Sky) antreten, wird der 28-Jährige das Team betreuen. Schon am Freitagabend sollte er wieder das Abschlusstraining leiten.

Siewert hatte am 11. August einen leichten Schlaganfall erlitten, der auf einer Gerinnungsstörung zurückzuführen war, wie der Verein mitteilte. Siewert begab sich anschließend zu ausführlichen ärztliche Untersuchungen ins Klinikum Buch und das Universitätsklinikum Leipzig. Nun gaben die Ärzte grünes Licht für eine Rückkehr.

