Olympia-Aus für Kroatien - Schweden und Portugal jubeln

Berlin - Olympia-Aus für Kroatiens Handballer: Der EM-Zweite des Vorjahres hat die Teilnahme an den Sommerspielen in Tokio auf dramatische Weise verpasst.

Der Olympiasieger von 2004 gewann am Sonntag zwar sein letztes Spiel beim Qualifikationsturnier in Montpellier gegen Tunesien mit 30:27, schied nach dem 29:28-Sieg von Portugal gegen Rekord-Weltmeister Frankreich aber trotzdem aus. Alle drei Teams lagen am Ende mit jeweils 4:2 Punkten gleichauf, dank der besseren Tordifferenz aus den Direktvergleichen lösten Frankreich und Portugal das Olympia-Ticket.

Zuvor hatte sich neben Deutschland auch Schweden beim Qualifikationsturnier in Berlin die Fahrkarte nach Tokio gesichert. Der Vize-Weltmeister setzte sich zum Abschluss gegen den EM-Vierten Slowenien mit 32:25 (17:13) durch und beendete das Turnier mit 5:1 Zählern vor der DHB-Auswahl auf Rang eins. Bei Punktgleichheit gab die bessere Tordifferenz den Ausschlag zugunsten der Skandinavier. Im direkten Duell der beiden ungeschlagenen Teams hatte es zum Auftakt ein 25:25 gegeben.

Erstmals seit 49 Jahren wieder bei Olympia dabei ist Norwegen. Der EM-Dritte landete am Sonntag einen 44:31-Kantersieg gegen Südkorea und sicherte sich damit Platz eins beim Qualifikationsturnier in Montenegro. Brasilien löste dank eines 26:24 gegen Chile ebenfalls das Tokio-Ticket.

