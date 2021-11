Rhein-Neckar Löwen holen Handball-Nationalkeeper Birlehm

Birlehm wechselt im Sommer 2023 zu den Rhein-Neckar Löwen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa (Bild: dpa) (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa)

Mannheim - Die Rhein-Neckar Löwen haben Handball-Nationaltorwart Joel Birlehm verpflichtet.

Der 24-Jährige wird im Sommer 2023 vom Bundesliga-Rivalen SC DHfK Leipzig zu den Mannheimern wechseln, wie beide Clubs mitteilten. Zuvor hatte bereits der «Mannheimer Morgen» über den Transfer berichtet. Neben der Verpflichtung Birlehms gaben die Löwen zudem die Vertragsverlängerung mit dem 19-jährigen David Späth bekannt.

«Mit Joel und David haben wir uns auf der so wichtigen Torhüter-Position langfristig hervorragend aufgestellt, dazu mit Mikael Appelgren einen Weltklasse-Keeper, der hoffentlich bald wieder auf der Platte stehen kann», sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Derzeit bereitet sich Birlehm mit dem Nationalteam in Düsseldorf auf zwei Test-Länderspiele gegen Portugal am 5. und 7. November vor.

